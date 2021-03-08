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أمانة جدة تضبط موقع لتدوير الإسفنج بنطاق المليساء

أمانة جدة تضبط موقع لتدوير الإسفنج بنطاق المليساء
http://almnatiq.net/?p=958725
المناطق_جدة

أتلفت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة (144) من المراتب و(400) كجم من مخلفات الإسفنج وذلك خلال حملة مشتركة مع الجهات ذات في حي “القوزين” جنوب المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية المليساء م. فيصل المالكي أن الفرق الميدانية  رصدت موقعَين بمشاركة شرطة المحافظة والدفاع المدني عبارة عن “أحواش” سورين يُستخدمان لـتدوير الإسفنج والقطن المستعمل، حيث جرى مصادرة ثلاث ماكينات تستخدم في أعمال القطن “المراتب” والمخدات وتغليفها مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في الحملة أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما أتلفت الأمانة المصادرات.

وتشدد أمانة جدة أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي مخالفة بالإجراءات الاحترازية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة السكان.

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