معالي رئيس جامعة القصيم يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بالمدينة الطبية

أكد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم إن جهود المملكة مُمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تجاه جائحة كورونا منذ بدايتها قبل عام، حتى يومنا هذا لا يمكن حصرها ولا يمكن تعدادها، مشيرًا إلى أن المملكة قد بذلت جهودًا جبارة للحد من تداعيات هذه الأزمة، من خلال أخذ الاحترازات الوقائية المسبقة وتنفيذها، كما أنها كانت – ولله الحمد – من أولى الدول التي حصلت على اللقاح ضد الفيروس ووفرته للمواطن والمقيم على حدٍ سواء، لتثبت قيادتنا الرشيدة أننا نعيش في مملكة الإنسانية، التي تقدم مصلحة الإنسان على أي أولوية أخرى.

جاء ذلك خلال تدشين معالي رئيس الجامعة، لمقر مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بالمدينة الطبية، صباح اليوم الإثنين الموافق 24/7/1442هـ، بحضور سعادة وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، والمدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور خالد الحصيص.

وأوضح “الداود” أن افتتاح هذا المركز يأتي امتدادًا لعدد من المراكز التي تم افتتاحها بالمنطقة والمملكة بشكل عام لتوفير مقرات متعددة لتلقي اللقاح، داعيًا بهذه المناسبة جميع منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات والمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا بحفظه وأن يزيل هذه الجائحة عنها وعن العالم أجمع.

وعقب الافتتاح، تجول معالي رئيس الجامعة والوفد المرافق داخل المركز، واستمعوا لشرح من الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد الحصيص، عن مراحل إعطاء اللقاح للمستفيدين بدايةً من وصولهم إلى مقر المركز بالمستشفى الجامعي بالمدينة الطبية، ومن ثم المرور بنقطة الفحص البصري، بعد ذلك تسجيل الدخول، ومنطقة الانتظار، والتطعيم، والاسترخاء لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك المغادرة.

وأوضح “الحصيص”، أن أولوية التسجيل سوف تكون لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة عبر الرابط: https://forms.qu.edu.sa/medicalcity/login/?redirect_to=/medicalcity/covid-19/، كما سيكون متاح التسجيل للمتقدمين اعتبارًا من اليوم، حيث سيتم استقبال الطلبات وفرزها من قبل الفريق الطبي بناءً على الأولوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة وسيتم استقبال المتقدمين بداية من اليوم الإثنين.

وقال المدير التنفيذي: إن مملكتنا الغالية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – قد أولت صحة المواطن والمقيم اهتمامًا كبيرًا، بما اتخذته من إجراءات وخطوات في تعاملها مع جائحة كورونا شهد لها العالم، حيث ضربت بلادنا مثالًا يحتذى لقيمها ومبادئها في تعاملها مع الجائحة بمبدأ إنساني دون تفرقة بين مواطن ومقيم، ومن ذلك توفير اللقاح لجميع من هم على أرض هذا الوطن المعطاء، مقدمًا الشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة ووكلائها، وجميع العاملين على حرصهم على إنشاء وتجهيز هذا المركز لخدمة منسوبي الجامعة وذويهم وكذلك الطلاب من مواطنين ومقيمين، ومختلف فئات المجتمع.