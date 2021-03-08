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السفارة الأميركية بالرياض: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن المملكة وأمنها
http://almnatiq.net/?p=958743
المناطق_ الرياض

دانت السفارة الأميركية، الاثنين، محاولات الاعتداء الأخيرة للحوثيين على السعودية، مشيرة إلى أن الاعتداءات تظهر عدم اهتمام الحوثيين بالسعي للسلام.

وقالت السفارة الأميركية لدى المملكة في على “تويتر”: ندين الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

وأشارت إلى أن واشنطن تقف الى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، مضيفة: “إن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت”.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فشلت، الأحد، في استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران شرق السعودية.

وقالت وزارة الدفاع ، إن محاولة الاعتداء على إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران “اعتداء إرهابي جبان استهدف إمدادات وأمن الطاقة العالمي”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي قوله، إنه تم تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها.

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