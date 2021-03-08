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أمانة الاحساء تُصدر 110 آلاف رخصة الكترونية لـ ” الانشاءات والبُنى التحتية “

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أمانة الاحساء تُصدر 110 آلاف رخصة الكترونية لـ ” الانشاءات والبُنى التحتية “

أمانة الاحساء تُصدر 110 آلاف رخصة الكترونية لـ ” الانشاءات والبُنى التحتية “
http://almnatiq.net/?p=958750

كشفت إحصائية أصدرتها أمانة الاحساء ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات ان الأمانة ومنذ اطلاق منظومة اصدار التراخيص الانشائية الالكترونية قبل نحو 8 أعوام أسهمت في اصدار 52 ألف و756 رخصة انشائية الكترونية ، الامر الذي يدعم سعي الأمانة الى تعزيز التطوير الاجرائي في منظومة التراخيص الانشائية بالشراكة مع المكاتب الهندسية وتطوير بيئة العمل بهندسة الإجراءات واستخدام التقنية الحديثة في استهداف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة ، كما يؤكد على الأهمية القصوى في الاستفادة المثلى من تقنية المعلومات في تيسير الإجراءات للمستفيدين .
في حين أكد أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم على ان الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية تمشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة  – ايدها الله -، وسعياً من الأمانة في تقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية ، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، وتقديم خدمات بلدية عبر منصات وأنظمة ووسائل التقنية الحديثة وأنظمة إجرائية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية، وبمايخدم المواطن والمقيم بصفة امثل، بقيادة ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد بن عبدالله الحقيل .وأوضح الملحم ان خطط واستراتيجيات الأمانة تهدف الى تعزيز التطوير الاجرائي تحقيقاً للاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في القطاع البلدي حيث قامت الأمانة في هذا الجانب بخطوات عدة ومنها ( حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة من خلال نظام يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد مخططات الأراضي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الاجراء الكترونياً الامر الذي اسهم في تقليل فترة الإجراءات الى 80% من فترة انجاز المعاملات سابقاً ، المنظومة الالكترونية لفرز ودمج الأراضي عبر نظام الكتروني يتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم واكمال اجراءاتهم بواسطة المكاتب الهندسية المؤهلة لدى الأمانة ويسهم ذلك في اختصار الفترة المستغرقة لانجاز الخدمة من 120 يوم الى يوم واحد فقط ، اطلاق الإصدار الثالث لمنظومة البُنى التحتية وتنسيق المشاريع ” نظام رخص الحفريات الالكتروني ” وتم بواسطة هذا النظام منذ اطلاقه قبل 7 أعوام اصدار 58005 رخصة الكترونية ، خدمة المسار السريع والتي تُمكّن القطاعات ذات الفروع المتعددة من الاتاحة الكاملة نحو انجاز الاعمال السريعة للخدمات البلدية في خطوة اجراء واحد ، القرعة الالكترونية لمنح الأوامر السامية بتصميم نظام قرعة الكتروني وتم تطبيق هذا النظام للقرعة العلنية في العام المنصرم 2020 عبر الشبكة الافتراضية ” عن بُعد ” وعرض إجراءات القرعة عبر البث المباشر بقنوات التواصل الرسمية للامانة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة ضد فايروس كورونا المستجد                             “COVID19” دون الحاجة لحضور المواطنين لموقع القرعة ) .من ناحيته أشار مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير الى ان الأمانة عززت جهودها في تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية وسعت الى إيجاد تطبيقات وأنظمة الكترونية ورقمية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية ، ويأتي ذلك في إطار الخطط المستمرة التي تنتهجها الأمانة في هذا الجانب وتقديم كافة خدماتها للمستفيدين من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين والتيسير عليهم وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية ، بما يتواكب  مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

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