بلدية بيشة تُنفذ مبادرة شكرًا لعطائكم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

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تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، نفذت بلدية بيشة مبادرة “شكرًا لعطائكم” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث شملت المبادرة زيارة عددٍ من العاملات والموظفات في مجال الصحة ومديرات الأقسام في الجهات الحكومية الأخرى.

وفي ضوء ذلك، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن المبادرة نُفذت تقديرًا للنساء في يومهم العالمي واعترافًا بنجاحاتهن وأعمالهن المميزة في كل المجالات العملية التي حضرنّ فيها بنجاح، مشيدًا بقدرات المرأة التي عززت المكانة المرموقة الخاصة بها وجهودها ونجاحاتها وهذا ما دعا إلى إقامة الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى التوعية بدعم المرأة والإشادة بنجاحاتها وإيصال التكريم والتقدير ليكملنّ مسيرتهن العلمية والمجتمعية بنجاح وريادة، موجهاً شكره لجميع العاملين على هذه المبادرة.

وأكد ابن جلبان أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة تقديرًا لدور المرأة وإنجازاتها في جميع المجالات المختلفة، مضيفةً أن المبادرة استهدفت زيارة العاملات ومديرات الأقسام كنوع من الاعتراف بالجهود وتقدير العطاء والوفاء ولو بالقليل للنصف الآخر من المجتمع، مشيرةً إلى أن المبادرة شهدت نجاحًا مميزًا لأنها تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة واستكمالاً لعدة مبادرات وأنشطة تعزز من حضور المرأة وتسهم في تعزيز دورها في المجتمع، لافتةً إلى من أهداف المبادرة تعزيز دور المرأة العاملة وإسهاماتها ضمن القطاعات على النحو الذي يعزز من مسيرتهن المهنية والعملية.

الجدير بالذكر، فإن اليوم العالمي للمرأة يصادف الثامن من مارس سنويا، والتي تحتفل فيه المرأة بإنجازتها وتعزيز دورها، واحتفالية بلدية بيشة جاءتً ضمن الجهود والمبادرات المجتمعية.