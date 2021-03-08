مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين

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دشن سعادة مدير إدارة تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، صباح اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي الوزاري الافتراضي للرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين، والذي تستضيفه الإدارة على مدى يومين، بتنظيم وإشراف الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، وبحضور سعادة مديرها العام الدكتور فيصل العامري، وبمشاركة مشرفي ومشرفات الموهوبين في ١٣ إدارة تعليمية على مستوى المملكة هي “القصيم – البكيرية – الرس – عفيف – الدوادمي – المجمعة – شقراء- وادي الدواسر – المذنب – الزلفي – البكيرية – القويعية – الغاط – عنيزة”.

وقال سعادة مدير تعليم محافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، في كلمته عقب تدشين البرنامج: إن تجربة مملكتنا الغالية في رعاية الموهبة تعد نموذجًا فريدًا يؤكد أن هذا الوطن عظيم بكل ما فيه، وذلك فضل من الله ومنة، ثم بقيادة أولت التعليم غاية العناية والرعاية والاهتمام، حيث توفرت أركان رعاية الموهبة الأهم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله كشريك استراتيجي، وإدارات لاكتشاف ورعاية الموهبة في المؤسسات التعليمية، ومراكز أبحاث للموهبة، وحاضنات إبداع ومواهب تتزايد يوما بعد يوم، لافتًا إلى أن وطننا الغالي تبوأ بحمد الله مصاف الدول المتقدمة في مجال رعاية الموهبة وغيره من المجالات.

وعبر “الحربي” عن ترحيبه باستضافة إدارة تعليم عنيزة لهذا البرنامج التدريبي الوزاري الافتراضي، معبرًا عن شكره وتقديره لمقام الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموهوبين على جهودهم في خدمة ورعاية الموهوبين والموهوبات، داعيًا الله أن يحقق هذا البرنامج كامل الأهداف والتطلعات المرجوة منه.

إلى ذلك، أشار رئيس قسم الموهوبين بتعليم عنيزة الأستاذ عادل سليمان المهنا، بأن البرنامج يهدف إلى التعرف على أسس الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين، والسعي لدعم خبرات العاملين في مجال الموهبة لتقديم خدمات احترافية تراعي الحاجات المتعددة بالطلبة الموهوبين وفق سماتهم وخصائصهم وقدراتهم.