احدث الأخبار

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أمين عسير يشيد بدور المرأة ومساهماتها في دعم العمل البلدي
أبرز المواد
 إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9374.37 نقطة
أبرز المواد
 ٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين
أبرز المواد
 «الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين
أبرز المواد
 بلدية بيشة تُنفذ مبادرة شكرًا لعطائكم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تُصدر 110 آلاف رخصة الكترونية لـ ” الانشاءات والبُنى التحتية “
أبرز المواد
 السفارة الأميركية بالرياض: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وأمنها
أبرز المواد
 “خالد الفيصل” يتوج الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة ابداع “2021
أبرز المواد
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أمين عسير يشيد بدور المرأة ومساهماتها في دعم العمل البلدي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أمين عسير يشيد بدور المرأة ومساهماتها في دعم العمل البلدي

أبرز المواد
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9374.37 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9374.37 نقطة

أبرز المواد
٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين

٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين

أبرز المواد

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين
http://almnatiq.net/?p=958772
المناطق_عنيزة

دشن سعادة مدير إدارة تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، صباح اليوم الإثنين، فعاليات البرنامج التدريبي الوزاري الافتراضي للرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين، والذي تستضيفه الإدارة على مدى يومين، بتنظيم وإشراف الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، وبحضور سعادة مديرها العام الدكتور فيصل العامري، وبمشاركة مشرفي ومشرفات الموهوبين في ١٣ إدارة تعليمية على مستوى المملكة هي “القصيم – البكيرية – الرس – عفيف – الدوادمي – المجمعة – شقراء- وادي الدواسر – المذنب – الزلفي – البكيرية – القويعية – الغاط – عنيزة”.

وقال سعادة مدير تعليم محافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، في كلمته عقب تدشين البرنامج: إن تجربة مملكتنا الغالية في رعاية الموهبة تعد نموذجًا فريدًا يؤكد أن هذا الوطن عظيم بكل ما فيه، وذلك فضل من الله ومنة، ثم بقيادة أولت التعليم غاية العناية والرعاية والاهتمام، حيث توفرت أركان رعاية الموهبة الأهم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله كشريك استراتيجي، وإدارات لاكتشاف ورعاية الموهبة في المؤسسات التعليمية، ومراكز أبحاث للموهبة، وحاضنات إبداع ومواهب تتزايد يوما بعد يوم، لافتًا إلى أن وطننا الغالي تبوأ بحمد الله مصاف الدول المتقدمة في مجال رعاية الموهبة وغيره من المجالات.

وعبر “الحربي” عن ترحيبه باستضافة إدارة تعليم عنيزة لهذا البرنامج التدريبي الوزاري الافتراضي، معبرًا عن شكره وتقديره لمقام الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموهوبين على جهودهم في خدمة ورعاية الموهوبين والموهوبات، داعيًا الله أن يحقق هذا البرنامج كامل الأهداف والتطلعات المرجوة منه.

إلى ذلك، أشار رئيس قسم الموهوبين بتعليم عنيزة الأستاذ عادل سليمان المهنا، بأن البرنامج يهدف إلى التعرف على أسس الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين، والسعي لدعم خبرات العاملين في مجال الموهبة لتقديم خدمات احترافية تراعي الحاجات المتعددة بالطلبة الموهوبين وفق سماتهم وخصائصهم وقدراتهم.

روابط ذات صلة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أمين عسير يشيد بدور المرأة ومساهماتها في دعم العمل البلدي

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أمين عسير يشيد بدور المرأة ومساهماتها في دعم العمل البلدي
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9374.37 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9374.37 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*