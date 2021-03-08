٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين

كشفت شركة اي دي بي التعليمية العالمية الشريك المالك لاختبار الآيلتس عن تقديم الدعم المجاني الشامل لراغبي الابتعاث، وذلك بتقدم برنامج تأهيل مجاني مدته 20 ساعة مع مدرب معتمد للراغبين، وذلك تقديراً لأبناء الوطن ومساعدتهم في تحمل تكاليف برامج التأهيل للاختبار.

وأوضح المدير الإقليمي بشركة اي دي بي التعليمية بالمملكة د. صبرى شحاته: يواجه الكثير من راغبي الابتعاث والدراسة في الخارج الكثير من المشاكل من حيث عدم معرفة الاجراءات وشروط الالتحاق والحصول على القبول الغير مشروط، وارتفاع تكلفة برامج التأهيل لاختبار الايلتس والتي تصل الى 2000 ريال ، حيث قامت الشركة بتقديم برنامج تأهيل مجانى مدته 20 ساعة مع مدرب معتمد عند حجز الاختبار ، وتنظيم معرض تعليمي افتراضي يضم افضل الجامعات العالمية للتسهيل على الطلاب .

وأضاف ” شحاته ” : تعتزم شركة اي دي بي التعليمية العالمية الشريك المالك لاختبار الآيلتس تنظيم أكبر معرض تعليمي افتراضي للدراسة في الخارج مجانًا يومي ١٢ و١٣ مارس ٢٠٢١؛ وذلك بمشاركة أكثر من ٨٠ جامعة عالمية من دول مختلفة (أمريكا، بريطانيا، استراليا، نيوزيلاند، ايرلندا، كندا)، لعرض خدماتهم التعليمية للطلاب وطلب استشارة مباشرة مع ممثلي الجامعات في المعرض المجاني عبر الإنترنت ، ويتميز المعرض الافتراضي هذا العام عن السنوات السابقة، وجود قسم خاص يخص جميع برامج الابتعاث لتعريف عن جميع البرامج وتقديم استشارة خاصة مجانية للمساعدة في اختيار الدولة والجامعات المناسبة ومعرفة اجراءات التقديم، بالإضافة إلى قسم مختص باختبار الآيلتس، وأتاحه التسجيل المجاني عبر الرابط التالي https://www.idp.com ، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير وتعزيز التعليم من أجل بناء جيل واعد ومجتمع معرفي منافس عالميًا، وإيمانًا من آي دي بي التعليمية بالكوادر الوطنية الطموحة والمساهمة في تحقيق رؤية الوطن “.