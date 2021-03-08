احدث الأخبار

٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين
أبرز المواد
 «الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين
أبرز المواد
 بلدية بيشة تُنفذ مبادرة شكرًا لعطائكم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تُصدر 110 آلاف رخصة الكترونية لـ ” الانشاءات والبُنى التحتية “
أبرز المواد
 السفارة الأميركية بالرياض: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن السعودية وأمنها
أبرز المواد
 “خالد الفيصل” يتوج الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة ابداع “2021
أبرز المواد
 معالي رئيس جامعة القصيم يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بالمدينة الطبية
أبرز المواد
 أمانة جدة تضبط موقع لتدوير الإسفنج بنطاق المليساء
أبرز المواد
 مدير تعليم الشرقية يستقبل مدير صندوق الموارد البشرية بالدمام
المنطقة الشرقية
٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين

٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين

أبرز المواد
«الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة

«الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة

أبرز المواد
هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب

هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب

أبرز المواد
مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين

أبرز المواد

٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين

٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين
http://almnatiq.net/?p=958786

كشفت شركة اي دي بي التعليمية العالمية الشريك المالك لاختبار الآيلتس عن تقديم الدعم المجاني الشامل لراغبي الابتعاث، وذلك بتقدم برنامج تأهيل مجاني مدته 20 ساعة مع مدرب معتمد للراغبين، وذلك تقديراً لأبناء الوطن ومساعدتهم في تحمل تكاليف برامج التأهيل للاختبار.

وأوضح المدير الإقليمي بشركة اي دي بي التعليمية بالمملكة د. صبرى شحاته: يواجه الكثير من راغبي الابتعاث والدراسة في الخارج الكثير من المشاكل من حيث عدم معرفة الاجراءات وشروط الالتحاق والحصول على القبول الغير مشروط، وارتفاع تكلفة برامج التأهيل لاختبار الايلتس والتي تصل الى 2000 ريال ، حيث قامت الشركة بتقديم برنامج تأهيل مجانى مدته 20 ساعة مع مدرب معتمد عند حجز الاختبار ، وتنظيم معرض تعليمي افتراضي يضم افضل الجامعات العالمية للتسهيل على الطلاب .

وأضاف ” شحاته ” : تعتزم شركة اي دي بي التعليمية العالمية الشريك المالك لاختبار الآيلتس تنظيم أكبر معرض تعليمي افتراضي للدراسة في الخارج مجانًا يومي ١٢ و١٣ مارس ٢٠٢١؛ وذلك بمشاركة أكثر من ٨٠ جامعة عالمية من دول مختلفة (أمريكا، بريطانيا، استراليا، نيوزيلاند، ايرلندا، كندا)، لعرض خدماتهم التعليمية للطلاب وطلب استشارة مباشرة مع ممثلي الجامعات في المعرض المجاني عبر الإنترنت ، ويتميز المعرض الافتراضي هذا العام عن السنوات السابقة، وجود قسم خاص يخص جميع برامج الابتعاث لتعريف عن جميع البرامج وتقديم استشارة خاصة مجانية للمساعدة في اختيار الدولة والجامعات المناسبة ومعرفة اجراءات التقديم، بالإضافة إلى قسم مختص باختبار الآيلتس، وأتاحه التسجيل المجاني عبر الرابط التالي https://www.idp.com ، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير وتعزيز التعليم من أجل بناء جيل واعد ومجتمع معرفي منافس عالميًا، وإيمانًا من آي دي بي التعليمية بالكوادر الوطنية الطموحة والمساهمة في تحقيق رؤية الوطن “.

روابط ذات صلة

«الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة

«الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة
هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب

هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب
مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين

مدير تعليم عنيزة يدشن فعاليات البرنامج الوزاري للرعاية النفسية والاجتماعية للموهوبين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*