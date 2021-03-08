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إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا

إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=958793
المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثمانية مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 29 يوماً 236 مسجداً فُتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ستة في منطقة الرياض، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد: مسجدان بمنطقة تبوك، ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الشرقية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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