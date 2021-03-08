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أمير القصيم يكرم العثيم لدعمه جمعيتي الأيتام والدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال

أمير القصيم يكرم العثيم لدعمه جمعيتي الأيتام والدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال

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أمير القصيم يكرم العثيم لدعمه جمعيتي الأيتام والدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال

أمير القصيم يكرم العثيم لدعمه جمعيتي الأيتام والدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال
http://almnatiq.net/?p=958802
المناطق_القصيم

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم لمساهمته ودعمه المستمر للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “فلذاتنا” ، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب ، بأكثر من مليوني ريال.

وأعرب سموه عن شكره للمبادرات الخيرية والاجتماعية المتواصلة من أبناء الوطن والمنطقة ، مشيراً إلى أن ماقدمه العثيم يُعد من النماذج المضيئة في مجتمعنا ولله الحمد الذين يستحقون منا كل الدعم والإشادة لأنهم بالفعل ممن يحتذى بهم ، منوهاً سموه بدعم عبدالله العثيم المستمر وإسهاماته المستمرة لجميع الأعمال الخيرية والإنسانية والخدمية بالمنطقة ، سائلاً الله له التوفيق والسداد وأن يجعل ماقدمه في موازين حسناته.

وعبر رجل الأعمال عبدالله العثيم من جانبه ، عن شكره وتقديره لسموه على هذا التكريم واللقاء ، مشيراً إلى أن ماقدمه هو بتوفيق من الله أولا ثم من الدعم السخي الذي نلقاه من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – ، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية الدكتور فهد المطلق ، ومحافظ المذنب عبدالرحمن السديس ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بالمذنب صالح العليوي ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأبناء جمعية فلذاتنا .

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