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الأمير فيصل بن مشعل يشهد مراسم توقيع اتفاقية مشتركة بين جامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز

الأمير فيصل بن مشعل يشهد مراسم توقيع اتفاقية مشتركة بين جامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=958803
المناطق_القصيم

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، مراسم توقيع اتفاقية مشتركة بين جامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز، لخدمة البرامج العلمية المشتركة.

وأكد سموه خلال مراسم توقيع الاتفاقية ، أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث المعرفية والتاريخية، منوهاً بالجهود التي تبذلها دارة الملك عبدالعزيز وإسهاماتها الثقافية المتعددة ودورها الريادي في التوثيق التاريخي والمصادر الموثوقة لتكون مصدراً ومرجعاً تاريخياً للمعلومة الصحيحة ، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة تولي مركز الوثائق والمخطوطات بالمنطقة اهتماماً كبيراً للعناية في جميع المخطوطات المرتبطة بتاريخ المنطقة ، مُتمنياً سموه التوفيق والنجاح للجهتيّن في تعاونهما المشترك.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري ، ومعالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، إلى التعاون المشترك في توثيق تاريخ القصيم وإنشاء مركز متخصص لذلك داخل الجامعة تحت إشراف الدارة علمياً ، وتبادل الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية ، وتنظيم الفعاليات المتنوعة من “مؤتمرات وندوات ومنتديات ومعارض وملتقيات وورش عمل مشتركة عن تاريخ منطقة القصيم وفي المجالات التاريخية والتراثية الخاصة بتاريخ المملكة العربية السعودية وحضارتها ، وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك ، وإتاحة الفُرص للباحثين من كلا الجهتيّن لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وكذلك العديد من أوجه التعاون في المجالات المعرفية والتاريخية والثقافية.

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