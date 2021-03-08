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وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة

وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة
http://almnatiq.net/?p=958816
المناطق_ الرياض

دشن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة اليوم بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وسعادة الأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس وعدد من المحاسبات السعوديات الحاصلات على زمالة الهيئة.

ويأتي البرنامج داعماً لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة ومعززاً لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية وطن طموح يسعى إلى تمكين المحاسبات واثقاً بقدرات المرأة السعودية عبر مسارات رئيسية تشمل : التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف .

من جانبه أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بأن مهنة المحاسبة من أرفع وارقى المهن وهي العمود الفقري لأي منشاة وعنصر رئيس لرفع الثقة في الاقتصاد الوطني ومنظومة الأعمال وإطلاق الهيئة لهذا البرنامج سيعزز دور المرأة التنموي للارتقاء بالمهنة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمرأة اليوم لديها الإرادة الحقيقية والطموح العالي والعزم على التفوق والنجاح في متخلف المجالات ولاسيما مهنة المحاسبة التي تتطلب الدقة والتحليل والحيوية وهو ما تتميز به المرأة السعودية.

كما أبدى القصبي سعادته بوجود 140 أمرأة حاصلة على شهادة الزمالة التي تقيس قدرات الشخص وامكانياته لدخول المهنة، مشيراً إلى التعاون المستمر مع الجامعات لاستفادة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة من برامج الهيئة المطروحة ومبادراتها كما أعلن بأنه شريك في مشوار هذا البرنامج ليحقق النجاح.

و أبدى أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس سعادته للنجاحات التي تحققها المرأة في مهنة المحاسبة وهي ثمرة دعم القيادة الرشيدة لها وتأكيد على أهمية دورها في تعزيز النمو الاقتصادي مشيراً إلى أن هذا البرنامج هو أحد مبادرات هيئة المحاسبين الاستراتيجية لزيادة أعداد المهنين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة و نسعى من خلال برنامج تمكين المرأة في المهنة إلى تطوير مهارات المرأة القيادية محليًا و دوليًا من خلال إشراكها في مجلس ولجان هيئة المحاسبين.

وأعلن المغامس أن الهيئة تعمل على إنشاء مركز دعم المنشآت المهنية الصغيرة والمتوسطة ليكون داعماً للمهنيين بالتأهيل والريادة ، وموضحاً بأن تدشين برنامج تمكين المرأة الذي يشمل عدة مبادرات منها : النادي التطوعي و القيادات المحاسبية ومنصة التمكين ومجلس المرأة هو الانطلاقة نحو حزمة من الشراكات مع مختلف القطاعات والتي ستعزز من فاعلية البرنامج وتحقق أهدافه.

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