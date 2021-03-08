العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع

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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 11 حتى 17 فبراير 2021م 411 مريضًا، مقسمة على 56 مستفيداً في قسم الطوارئ، و50 شخصاً في عيادة الباطنية، و40 فرداً في قسم التوعية والتثقيف، و5 مرضى في عيادة الصحة الإنجابية، و25 مستفيداً لقسم علاج مكافحة الأمراض الوبائية، كما راجع قسم الأمراض الجلدية والفطريات 20 شخصاً، و5 مستفيدين لقسم الجراحة والتضميد.

كما صُرفت الأدوية لـ 151 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.