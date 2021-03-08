احدث الأخبار

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية كرسي سموه للذكاء الاصطناعي بين جامعة القصيم والعثيم
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع
أبرز المواد
 الجمارك : إحباط عملية تهريب 15 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “عنب”
أبرز المواد
 وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد مراسم توقيع اتفاقية مشتركة بين جامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم العثيم لدعمه جمعيتي الأيتام والدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال
أبرز المواد
 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أمين عسير يشيد بدور المرأة ومساهماتها في دعم العمل البلدي
أبرز المواد
 إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 9374.37 نقطة
أبرز المواد
 ٨٠ جامعة عالمية تعرض خدماتها واستشاراتها المجانية للطلاب السعوديين
أبرز المواد
 «الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب
أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية كرسي سموه للذكاء الاصطناعي بين جامعة القصيم والعثيم

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية كرسي سموه للذكاء الاصطناعي بين جامعة القصيم والعثيم

أبرز المواد
العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع

أبرز المواد
الجمارك : إحباط عملية تهريب 15 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “عنب”

الجمارك : إحباط عملية تهريب 15 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “عنب”

أبرز المواد
وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة

وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة

أبرز المواد

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية كرسي سموه للذكاء الاصطناعي بين جامعة القصيم والعثيم

الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية كرسي سموه للذكاء الاصطناعي بين جامعة القصيم والعثيم
http://almnatiq.net/?p=958827
المناطق_القصيم

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، اتفاقية كرسي سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للذكاء الاصطناعي ، بين جامعة القصيم ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم ، لتعزيز الابتكار والحلول الرقمية والتوطين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات علمية واقتصادية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ويهدف الكرسي الذي وقع اتفاقيته من جانب الجامعة معالي الرئيس الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم ، إلى توفير البيئة العلمية المناسبة لإعداد الأبحاث النوعية في مجال الذكاء الاصطناعي ، ودعم البحوث المتخصصة في ذلك ، وابتكار تطبيقات جديدة في هذا المجال ، ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل عام.  

وأشاد سموه بمثل هذه الكراسي العلمية لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي ، لِيُحققَ الأهداف المستقبلية بما يُلبي طموحَ الجامعةِ في بناء نموذج تعاونٍ مع القطاع الخاص يُساعدُ في تنميةِ المواردِ وتعزيز الاستقلالية وتبادل المعرفة ، وتحقيقِ الابتكار عن طريقِ تشجيعِ البحث العلمي في المجالات المتخصصة كافة ، متمنياً أن
يثري الكرسي النشاط البحثي في مجال الذكاء الاصطناعي ، الذي يُعد دليلا على تبني مبادرات تسهم في توفير حلول مستديمة الأثر للمجتمع والاقتصاد والبيئة.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل أن الكرسي سيدعم جهود توطين الذكاء الاصطناعي وستوفر نتائج البحث معلومات وحلولاً مفيدة في مجال التطبيقات ، مشيداً بجهود الشيخ عبدالله العثيم الذي يُعتبر أنموذجاً متميزاً ومعطاءً في العمل الخيري ، مثمناً عاليا هذا البذل السخي منه في الأعمال الخيرية بالمنطقة وخارجها.

فيما أبان الأستاذ الدكتور الداود أن التعاون بين الجامعة ورجل الأعمال عبدالله العثيم لتطوير مشاريع خاصة التي تدعم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأنظمة لدعم الكرسي والالتزام بتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات بجودة عالية.

روابط ذات صلة

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع

العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع
الجمارك : إحباط عملية تهريب 15 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “عنب”

الجمارك : إحباط عملية تهريب 15 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “عنب”
وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة

وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*