صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)

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خصصت صحة حفر الباطن 8 فرق ميدانية تعمل على تطعيم المسجلين في خدمة الرعاية الصحية المنزلية بلقاح كورونا “كوفيد-19″حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتقوم الفرق بتنظيم زيارات يومية المستفيدين ، لإعطاء المرضى وذويهم اللقاح ضد فيروس كورونا وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى في منازلهم.

من جانب آخر تواصل صحة حفر الباطن استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات لإعطائهم لقاح كورونا “كوفيد 19″، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية.

وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم خدماتها (الوقائية, والتوعوية، والاجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الصحي المؤهل.