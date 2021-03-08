احدث الأخبار

أمير القصيم يكرم رجل الأعمال عبدالله العثيم لدعمه جمعية الأيتام “فلذاتنا” وجمعية الدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال
أبرز المواد
 14 مبادرة وبرنامج تعزز مكانة المرأة ورياديتها بمنطقة القصيم
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)
أبرز المواد
 «الانضباط» تفرض 3 عقوبات على العين بسبب أحداث مواجهة ضمك
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية كرسي سموه للذكاء الاصطناعي بين جامعة القصيم والعثيم
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم وعلان تقدم خدماتها العلاجية لـ 411 مستفيدًا خلال أسبوع
أبرز المواد
 الجمارك : إحباط عملية تهريب 15 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية “عنب”
أبرز المواد
 وزيرا التجارة والموارد البشرية يدشنان برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد مراسم توقيع اتفاقية مشتركة بين جامعة القصيم ودارة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم العثيم لدعمه جمعيتي الأيتام والدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال
أبرز المواد
 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: أمين عسير يشيد بدور المرأة ومساهماتها في دعم العمل البلدي
أبرز المواد
 إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا
أبرز المواد
أمير القصيم يكرم رجل الأعمال عبدالله العثيم لدعمه جمعية الأيتام “فلذاتنا” وجمعية الدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال

أمير القصيم يكرم رجل الأعمال عبدالله العثيم لدعمه جمعية الأيتام “فلذاتنا” وجمعية الدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال

أبرز المواد
14 مبادرة وبرنامج تعزز مكانة المرأة ورياديتها بمنطقة القصيم

14 مبادرة وبرنامج تعزز مكانة المرأة ورياديتها بمنطقة القصيم

أبرز المواد
صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)

صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)

أبرز المواد
«الانضباط» تفرض 3 عقوبات على العين بسبب أحداث مواجهة ضمك

«الانضباط» تفرض 3 عقوبات على العين بسبب أحداث مواجهة ضمك

أبرز المواد

أمير القصيم يكرم رجل الأعمال عبدالله العثيم لدعمه جمعية الأيتام “فلذاتنا” وجمعية الدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال

أمير القصيم يكرم رجل الأعمال عبدالله العثيم لدعمه جمعية الأيتام “فلذاتنا” وجمعية الدعوة بالمذنب بأكثر من مليوني ريال
http://almnatiq.net/?p=958846
المناطق_القصيم

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم لمساهمته ودعمه المستمر للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “فلذاتنا” ، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب ، بأكثر من مليوني ريال.

وأعرب سموه عن شكره للمبادرات الخيرية والاجتماعية المتواصلة من أبناء الوطن والمنطقة ، مشيراً إلى أن ماقدمه العثيم يُعد من النماذج المضيئة في مجتمعنا ولله الحمد الذين يستحقون منا كل الدعم والإشادة لأنهم بالفعل ممن يحتذى بهم ، منوهاً سموه بدعم عبدالله العثيم المستمر وإسهاماته المستمرة لجميع الأعمال الخيرية والإنسانية والخدمية بالمنطقة ، سائلاً الله له التوفيق والسداد وأن يجعل ماقدمه في موازين حسناته.

وعبر رجل الأعمال عبدالله العثيم من جانبه ، عن شكره وتقديره لسموه على هذا التكريم واللقاء ، مشيراً إلى أن ماقدمه هو بتوفيق من الله أولا ثم من الدعم السخي الذي نلقاه من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – ، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية الدكتور فهد المطلق ، ومحافظ المذنب عبدالرحمن السديس ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد بالمذنب صالح العليوي ، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأبناء جمعية فلذاتنا .

روابط ذات صلة

14 مبادرة وبرنامج تعزز مكانة المرأة ورياديتها بمنطقة القصيم

14 مبادرة وبرنامج تعزز مكانة المرأة ورياديتها بمنطقة القصيم
صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)

صحة حفر الباطن تخصص 8 فرق ميدانية لإعطاء المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية لقاح (كورونا)
«الانضباط» تفرض 3 عقوبات على العين بسبب أحداث مواجهة ضمك

«الانضباط» تفرض 3 عقوبات على العين بسبب أحداث مواجهة ضمك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*