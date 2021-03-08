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شرطة منطقة الرياض: القبض على أربعة مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء

شرطة منطقة الرياض: القبض على أربعة مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء
http://almnatiq.net/?p=958853
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة معدات ومواد بناء من مباني تحت الإنشاء، في عدد من أحياء مدينة الرياض، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (275,000) ريال ، وقد تم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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