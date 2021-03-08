الحميد رئيساً لمجلس إدارة غرفة القصيم والوسوس والفلاج نائبين للرئيس

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عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ظهر اليوم الاثنين في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة اجتماعه الأول في دورته الثانية عشرة الجديدة والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة من عام 1442 هـ إلى 1446هـ، وذلك بعد صدور قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الاعضاء المعينين الاربعة.، حيث تم من خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه بالإضافة لانتخاب ممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية بحضور ممثل فرع وزارة التجارة.

وقد فاز بالتزكية والإجماع وبناءً على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة حصل على منصب رئيس مجلس الادارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد للدورة الثانية عشرة 1446/1442هـ، وبالتزكية والاجماع تم انتخاب الأستاذ ممدوح بن جازي الوسوس نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة في الفترة الأولى على أن يكون في الفترة الثانية الأستاذ علي بن سليمان المقبل النائب الأول لرئيس مجلس الادارة، وبالتزكية والاجماع تم انتخاب الأستاذ: صالح بن ابراهيم الفلاج نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة في الفترة الأولى من الدورة الـ12، على أن يكون في الفترة الثانية الأستاذ عمر بن عبدالرحمن المشيقح النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة، وبالتزكية والاجماع أيضاً تم انتخاب الأستاذ سليمان بن علي المقبل ممثلاً لغرفة القصيم في مجلس الغرف السعودية للدورة الثانية عشرة في الفترة الأولى والأستاذ: صالح بن محمد القصير ممثلاً للغرفة في الفترة الثانية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد العزيز الحميد عن بالغ شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم مؤكداً أن تزكية كافة مناصب مجلس الإدارة بالإجماع تدل على توافق مجلس الإدارة في بدايته وتسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة راجياً أن يؤدي المجلس ما أوكل إليه من مهام تسهم بإذن الله في نهضة واستمرارية المشروعات التجارية والصناعية التنموية والحيوية في ظل بنية منطقة القصيم الاقتصادية المميزة.

مشيراً إلى تعزيز أداور الغرفة كممثل لمجتمع المال والأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في منطقة القصيم.