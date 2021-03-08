احدث الأخبار

المملكة تحقق تقدمًا في أربعة مؤشرات دولية خاصة بتمكين المرأة لعام 2020م
أبرز المواد
 المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج
منطقة الرياض
 أمين عسير يدشن أعمال إدارة الرقابة الإلكترونية ببلدية محايل
منطقة عسير
 أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة
أبرز المواد
 انطلاق مركز لقاحات ” كورونا ” عبر العيادات المتنقلة بتبوك
أبرز المواد
 نجاح عملية معقدة لإصلاح تسلخ في الشريان الأورطي بتبوك
أبرز المواد
 أمين تبوك يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ميدانياً
أبرز المواد
 اختتام منافسات سلاح الشيش للجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة
أبرز المواد
 الحميد رئيساً لمجلس إدارة غرفة القصيم والوسوس والفلاج نائبين للرئيس
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يشهد توقيع اتفاقية كرسي سموه للذكاء الاصطناعي بين جامعة القصيم ورجل الأعمال عبدالله العثيم
أبرز المواد
 أمين الشرقية يؤكد على مضاعفة الأعمال الرقابية لتطبيق الاجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: القبض على أربعة مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء
أبرز المواد
المملكة تحقق تقدمًا في أربعة مؤشرات دولية خاصة بتمكين المرأة لعام 2020م

المملكة تحقق تقدمًا في أربعة مؤشرات دولية خاصة بتمكين المرأة لعام 2020م

أبرز المواد
المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج

المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج

منطقة الرياض
أمين عسير يدشن أعمال إدارة الرقابة الإلكترونية ببلدية محايل

أمين عسير يدشن أعمال إدارة الرقابة الإلكترونية ببلدية محايل

منطقة عسير
أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة

أبرز المواد

الحميد رئيساً لمجلس إدارة غرفة القصيم والوسوس والفلاج نائبين للرئيس

الحميد رئيساً لمجلس إدارة غرفة القصيم والوسوس والفلاج نائبين للرئيس
http://almnatiq.net/?p=958869
المناطق_بريدة

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ظهر اليوم الاثنين في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة اجتماعه الأول في دورته الثانية عشرة الجديدة والتي تمتد لأربع سنوات مقبلة من عام 1442 هـ إلى 1446هـ، وذلك بعد صدور قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي باعتماد نتائج الانتخابات واختيار الاعضاء المعينين الاربعة.، حيث تم من خلال الاجتماع تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبيه بالإضافة لانتخاب ممثل الغرفة بمجلس الغرف السعودية بحضور ممثل فرع وزارة التجارة.

وقد فاز بالتزكية والإجماع وبناءً على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة حصل على منصب رئيس مجلس الادارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد للدورة الثانية عشرة 1446/1442هـ، وبالتزكية والاجماع تم انتخاب الأستاذ ممدوح بن جازي الوسوس نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة في الفترة الأولى على أن يكون في الفترة الثانية الأستاذ علي بن سليمان المقبل النائب الأول لرئيس مجلس الادارة، وبالتزكية والاجماع تم انتخاب الأستاذ: صالح بن ابراهيم الفلاج نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة  في الفترة الأولى من الدورة الـ12، على أن يكون في الفترة الثانية الأستاذ عمر بن عبدالرحمن المشيقح النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة، وبالتزكية والاجماع أيضاً تم انتخاب الأستاذ سليمان بن علي المقبل ممثلاً لغرفة القصيم في مجلس الغرف السعودية للدورة الثانية عشرة في الفترة الأولى والأستاذ: صالح بن محمد القصير ممثلاً للغرفة في الفترة الثانية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد العزيز الحميد عن بالغ شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم مؤكداً أن تزكية كافة مناصب مجلس الإدارة بالإجماع تدل على توافق مجلس الإدارة في بدايته وتسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة راجياً أن يؤدي المجلس ما أوكل إليه من مهام تسهم بإذن الله في نهضة واستمرارية المشروعات التجارية والصناعية التنموية والحيوية في ظل بنية منطقة القصيم الاقتصادية المميزة.

مشيراً إلى تعزيز أداور الغرفة كممثل لمجتمع المال والأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في منطقة القصيم.

روابط ذات صلة

المملكة تحقق تقدمًا في أربعة مؤشرات دولية خاصة بتمكين المرأة لعام 2020م

المملكة تحقق تقدمًا في أربعة مؤشرات دولية خاصة بتمكين المرأة لعام 2020م
أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة
انطلاق مركز لقاحات ” كورونا ” عبر العيادات المتنقلة بتبوك

انطلاق مركز لقاحات ” كورونا ” عبر العيادات المتنقلة بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*