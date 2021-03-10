اختتام منافسات سلاح الشيش للجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة

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اختتمت منافسات سلاح الشيش للجولة الذهبية لبطولة المملكة للمبارزة SFC تحت ١٧ عام و التي تقام منافساتها في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية – الدمام

وقد حقق فريق مدارس الرياض المراكز الثلاثة الأولى في سلاح الشيش فتصدر مشعل الرشيد المركز الأول وتلاه إبراهيم الهديب بالمركز الثاني و محمد الدخيل بالمركز الثالث.

‏من جهته بارك سعادة رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين هذا الإنجاز الرائع لأبطال المدارس وأكد أن هذه الإنجازات امتداد لنجاحات متوالية في لعبة سلاح المبارزة وهي كذلك نتاج التعاون ما بين المدرسة والأسرة،مثمناً حماس هؤلاء الأبطال وحرصهم المستمر على المشاركة في المنافسات الرياضية ورغبتهم الكبيرة في تحقيق النجاح آملا في المستقبل ان يراهم يمثلون المنتخب الوطني ويحققون إنجازات تدون باسم الوطن.

يذكر أن مدارس الرياض تولي اهتماماً غير محدود بالأنشطة اللاصفية و البرامج الإبداعية التي من شأنها أن تطور مهارات الطالب على كافة الأصعدة الأكاديمية والتربوية والاجتماعية والرياضية وفي كل عام يسطر أسماء طلابها أبطالاً في مختلف البطولات وفي سلاح المبارزة خصوصاً.