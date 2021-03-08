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نجاح عملية معقدة لإصلاح تسلخ في الشريان الأورطي بتبوك

نجاح عملية معقدة لإصلاح تسلخ في الشريان الأورطي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=958885

تمكن – بفضل الله – فريق طبي في قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك من إنقاذ مريض؛ حيث أجريت له عملية نادرة ومعقدة، وهي عبارة عن إصلاح تسلخ من الدرجة الشديدة للشريان الأورطي، باستخدام القسطرة، وقد استغرقت العملية أكثر من ساعتين تقريبًا دون التدخل الجراحي، وكُللت بالنجاح، ولله الحمد.وأبانت (صحة تبوك) أنه تم نقل المريض ليكون تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالته الصحية، لافتة إلى أن تقنية تجنب المريض مخاطر الجراحة المفتوحة، مع عدم الحاجة إلى فتح الصدر والبطن، وعدم الحاجة إلى فترة تنويم أطول.

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