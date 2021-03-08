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أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=958894
المناطق_فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدداً من رؤساء المراكز بمحافظات المنطقة..
وأوضح مدير العلاقات والاعلام والمتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري ، بأن هذه التكليفات تأتي في إطار حرص واهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة ، ووفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من جانبهم أعرب المشمولين بالتكليف عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن ، سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع..
وفيما يلي بيان بالمكلفين رؤساء لعدد من المراكز وهم :

-نزار بن معدي البارقي للعمل رئيسا لمركز بلغازي
-صالح بن علي ال حارث للعمل رئيسا لمركز الحقو
-محمد بن يحيى اللغبي للعمل رئيسا لمركز جبال الحشر
-عبد المنعم بن الحسين الحازمي للعمل رئيسا لمركز الفطيحة
-أسامة بن عيسى الحربي للعمل رئيسا لمركز الخلاوية
-علي بن يحيى غوير للعمل رئيس لمركز قوز الجعافرة
-بندر بن ناصر بن لبدة للعمل رئيسا لمركز الخشل
-عيسى بن عبده العقيلي للعمل رئيس ‏لمركز العالية
-فهد بن سعيد القحطاني للعمل رئيسا لمركز الموسم
-ماجد بن عبده أبو عقيل للعمل رئيسا لمركز وادي مقاب.
-عبد الرحمن بن حسين عطفه للعمل رئيسا لمركز عمود
-هادي بن إبراهيم الدربي للعمل رئيسا لمركز العزة
-راجح بن حربان حيدر للعمل رئيسا لمركز ريع مصيدة
-سحمان بن مبارك السبيعي للعمل رئيسا لمركز القفل
-عبدالله بن يحيى الفيفي للعمل رئيسا لمركز جبل القهر
-سعود بن ناصر غملاس رئيسا لمركز عتود
-أحمد بن علي الريثي للعمل رئيسا لمركز سمرة
‏-عبدالعزيز بن بشير العصيمي للعمل رئيسا لمركز السلف
-فيصل بن محمد الاحمري للعمل رئيسا لمركز الجبل الأسود
-محمد بن يحيى الجعفري للعمل رئيسا لمركز الأودية
– خالد بن عبدالرحمن الجهني للعمل رئيسا لمركز ملاطس
– إبراهيم بن يحيى المدخلي للعمل رئيسا لمركز السقيد
– هادي بن محمد مشيخي للعمل رئيس لمركز صير.

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