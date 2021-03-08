أمير منطقة جازان يكلف عددا من رؤساء المراكز بمختلف محافظات المنطقة

المناطق_فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدداً من رؤساء المراكز بمحافظات المنطقة..

وأوضح مدير العلاقات والاعلام والمتحدث الرسمي بالإمارة عادل بن أحمد الزائري ، بأن هذه التكليفات تأتي في إطار حرص واهتمام سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة ، ووفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من جانبهم أعرب المشمولين بالتكليف عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن ، سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع..

وفيما يلي بيان بالمكلفين رؤساء لعدد من المراكز وهم :

-نزار بن معدي البارقي للعمل رئيسا لمركز بلغازي

-صالح بن علي ال حارث للعمل رئيسا لمركز الحقو

-محمد بن يحيى اللغبي للعمل رئيسا لمركز جبال الحشر

-عبد المنعم بن الحسين الحازمي للعمل رئيسا لمركز الفطيحة

-أسامة بن عيسى الحربي للعمل رئيسا لمركز الخلاوية

-علي بن يحيى غوير للعمل رئيس لمركز قوز الجعافرة

-بندر بن ناصر بن لبدة للعمل رئيسا لمركز الخشل

-عيسى بن عبده العقيلي للعمل رئيس ‏لمركز العالية

-فهد بن سعيد القحطاني للعمل رئيسا لمركز الموسم

-ماجد بن عبده أبو عقيل للعمل رئيسا لمركز وادي مقاب.

-عبد الرحمن بن حسين عطفه للعمل رئيسا لمركز عمود

-هادي بن إبراهيم الدربي للعمل رئيسا لمركز العزة

-راجح بن حربان حيدر للعمل رئيسا لمركز ريع مصيدة

-سحمان بن مبارك السبيعي للعمل رئيسا لمركز القفل

-عبدالله بن يحيى الفيفي للعمل رئيسا لمركز جبل القهر

-سعود بن ناصر غملاس رئيسا لمركز عتود

-أحمد بن علي الريثي للعمل رئيسا لمركز سمرة

‏-عبدالعزيز بن بشير العصيمي للعمل رئيسا لمركز السلف

-فيصل بن محمد الاحمري للعمل رئيسا لمركز الجبل الأسود

-محمد بن يحيى الجعفري للعمل رئيسا لمركز الأودية

– خالد بن عبدالرحمن الجهني للعمل رئيسا لمركز ملاطس

– إبراهيم بن يحيى المدخلي للعمل رئيسا لمركز السقيد

– هادي بن محمد مشيخي للعمل رئيس لمركز صير.