أمين عسير يدشن أعمال إدارة الرقابة الإلكترونية ببلدية محايل

المناطق - عسير

دشن امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم بمقر الامانة بمدينة ابها ، اعمال ادارة الرقابة الالكترونية ببلدية محايل عسير .

و تعنى هذه الادارة بأعمال مراقبة المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة و التي بدأت البلدية فعليا منذ وقت مبكر بإلزام المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بربط كاميرات مراقبة داخلية و خارجية بإدارة الرقابة الالكترونية بالبلدية بالاضافة الى أماكن التجهيز والتحضير في المطاعم و المقاهي و المراكز التجارية وما في حكمها.

وأوضح رئيس بلدية محايل عسير سعيد حافظ بأن هذه الخطوة ستشمل جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المحافظة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت بتوجيهات و متابعة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والرقي بأعلى معايير السلامة الغذائية ، وحماية المستهلك و لضمان تقديم المنتج الغذائي بأفضل الطرق من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة العامة و التحقق من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي بالاضافة الى التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البلدية و الصحية و الالتزام بالاجراءات الاحترازية .

و بين بأن تطبيق الربط قد بدأ فعليا ووصلت نسبة المنشآت التجارية المرتبطة بأكثر من ٣٥٪؜ حتى الان على مستوى المحافظة .

و اضاف بأن البلدية ستلزم المنشآت التجارية بتطوير و تحسين الواجهات واللوحات التجارية بما يتوافق مع مبادرة معالجة التشوه البصري والتي تعد احدى اهم عناصر برنامج تحسين المشهد الحضري منوها الى ان البلدية تسعى الى المحافظة على المشهد الحضري من خلال استمرار التقيد بالمواصفات و المعايير والتصاميم التي تساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة .

و اشار سعيد حافظ بأن هذه الخطوة ستشمل معالجة اي تشوهات بصرية في واجهات المنشآت التجارية من مكيفات و مواسير و اسلاك و دهانات اضافة الى تحسين الواجهات المتهالكة اضافة الى ضبط ابعاد و اشكال اللوحات للمحال التجارية و اماكنها حسب كل واجهة .

فيما سيتم الزام المنشآت التجارية بالتعاقد مع شركات متخصصة للنظافة لضمان جمع ونقل النفايات علاوة على تخصيص عمال لنظافة المواقف الخارجية لكل منشاة حرصا على عدم انتشار النفايات و تبعثرها وحفاظا على صحة البيئة و المنظر العام .

من جهته عبر الدكتور وليد الحميدي عن تقديره للجهود التي تبذلها بلدية محايل عسير ، وحثهم على الاستمرار في تطوير العمل البلدي مقدما لهم الشكر و التقدير على هذا الانجاز .

فيما قدم رئيس بلدية محايل عسير سعيد حافظ امتنانه وشكره لامين المنطقة الدكتور وليد الحميدي على دعمه المتواصل ومتابعته و توجيهاته الدائمة على التميز في العمل البلدي مؤكدا بأن البلدية وكافة منسوبيها يبذلون قصارى جهودهم لتقديم افضل الخدمات البلدية للمواطن و المقيم .