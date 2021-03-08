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المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج

المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج

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لخدمة أكثر من 2000 عميل في 8 أحياء

المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج

المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في أجزاء متفرقة من محافظة الخرج
http://almnatiq.net/?p=958907
المناطق - الرياض

تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عددًا من مشروعاتها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وقد انتهت الشركة مؤخرًا من أعمال المرحلة الثالثة بتنفيذها شبكات وتوصيلات مياه في أحياء متفرقة من محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، بأطوال تجاوزت (28) كم، وتنفيذ (331) توصيلة مياه منزلية لخدمة أكثر من (2000) عميل في أحياء الزاهر، والبدع، ومشرف، والسلمية، والمنيفية، والسهباء، والورود، والنهضة.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع تبلغ تكلفته أكثر من (9) ملايين ريال، ويهدف إلى زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مشددة في الوقت ذاته على أنها تراعي أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها.

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