المملكة تحقق تقدمًا في أربعة مؤشرات دولية خاصة بتمكين المرأة لعام 2020م

أظهرت بيانات استندت على تقارير دولية تقدم المملكة العربية السعودية في أربعة مؤشرات دولية في إطار تمكين المرأة في عام 2020م .

وذكر المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أن المملكة وفي إطار تفعيل دور المرأة، حققت المركز الأول في تحقيق المساواة بين الجنسين في معدل الالتحاق بالتعليم العالي استناداً لنتائج مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين حققت المملكة أكبر تحسن في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون منذ عام 2015م، بقفزة نسبتها 150.7% عن عام 2017م وبزيادة نسبتها 13.3% عن العام السابق وذلك وفقاً لنتائج مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي في شهر فبراير 2021.

وأفاد «مركز أداء» وحسب التقرير الدولي أن المملكة سجلت نجاحات في مؤشرات تمكين المرأة في السعودية تمثلت في تسجيل ارتفاع بنسبة النساء في تولي المناصب الإدارية بما نسبته 183%؛ وذلك في مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين.

وأشار المركز أن المملكة تقدمت بـ 33 مرتبة؛ وذلك في مؤشر المساواة في الأجور بين المرأة والرجل في أعمال مماثلة حسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال المركز إن تلك النتائج الإيجابية للمملكة في مجال تعزيز مكانة المرأة في المملكة العربية السعودية تؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بالمرأة السعودية، والدفع باتجاه تعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أن ذلك يتسق مع سلسلة الإصلاحات والأنظمة واللوائح التي تم إقرارها المعزز لمشاركة المرأة الاقتصادية، فضلاً عن دورها الفاعل والمهم في المجال الاجتماعي.

وتتسق تلك النتائج مع ما تحظى به المرأة السعودية من مكانة، وما توليه قيادة المملكة من دعم مخصص للمرأة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية لحصول المرأة على مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، كما تعكس نتائج المؤشر إيجابية ما تم تنفيذه من مبادرات وإصلاحات في الأنظمة والقوانين ذات الصلة المرتبطة في المرأة.

ونوه المركز أن المؤشرات الدولية تعد ذات معايير محددة ، تُمكن من معرفة أداء الدول في موضوع مُعين على شكل قيمة وترتيب، مقارنة بمجموعة الدول الأخرى، على أن يتفرع من كل مؤشر رئيس مجموعة من المؤشرات الفرعية.

ونوه مركز «أداء» أنه يرصد ويتابع حالة التقدم الذي تحرزه المملكة في مجالات مختلفة من خلال عدة مؤشرات محكمة، وتسهم تلك المتابعة والرصد في تمكين صانعي القرار من تطوير أداء أجهزة الدولة في الموضوع الذي يتم قياسه.

وتطرق إلى أنه يقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم الدعم اللازم في تحليل أداء المؤشر كل حسب اختصاصه؛ كما أن المركز يضيف تلك المؤشرات على منصة أداء الإلكترونية.

ونوه مركز «أداء» أنه عمل على تصميم منصة إلكترونية للأداء الدولي لمتابعة أداء السعودية مقارنةً بأكثر من 217 دولة أخرى حول العالم، سعياً منه لتطوير الأجهزة العامة ومعرفة ما وصلت إليه دول العالم من مؤشرات للأداء في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أن المنصة تُعطي نظرة شاملة عن أداء المملكة في أكثر من 500 مؤشر عالمي عبر 12 محور قياس، في حين تُمثل المنصة مرجعاً للتصنيفات الدولية حيث إنها تمكّن من إجراء مقارنات خاصة بأداء دول مختلفة في عدة مجالات متعددة ومراقبة ذلك الأداء بشكل دوري.