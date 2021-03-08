أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً أمس، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
تمرين ثنائي بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية B52
أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً أمس، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
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