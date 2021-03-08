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محليات

تمرين ثنائي بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية B52

تمرين ثنائي بين المقاتلات السعودية F15-SA والقاذفات الأمريكية الإستراتيجية B52
http://almnatiq.net/?p=958913
المناطق - واس

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً أمس، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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