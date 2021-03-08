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الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض

محليات

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقدم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=958920
المناطق - واس

قام فريق طبي من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم بزيارة ميدانية إلى مركز القوات الخاصة للأمن البيئي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بالرياض، لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ضمن حملة الوزارة “الوقاية أمان” التي دشنت مؤخرًا.
وتضمنت الزيارة تقديم الفريق الطبي نصائح طبية توعوية عن اللقاح لمنسوبي القوات الخاصة للأمن البيئي في المركز ، والإجابة على الاستفسارات الواردة إليهم من قبل المستفيدين من الخدمة.
وكانت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد خصصت (14) مركزًا لتقديم اللقاحات لمنسوبي ومنسوبات الوزارة وذويهم في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى استمرار تنفيذها للعديد من الجولات الميدانية في مقرات القطاعات الأمنية والمراكز التابعة لها، بما بتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة.

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