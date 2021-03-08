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القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في مناورات تمرين علم الصحراء 2021 بقاعدة الظفرة الجوية

القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في مناورات تمرين علم الصحراء 2021 بقاعدة الظفرة الجوية

أبرز المواد

القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في مناورات تمرين علم الصحراء 2021 بقاعدة الظفرة الجوية

القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في مناورات تمرين علم الصحراء 2021 بقاعدة الظفرة الجوية
http://almnatiq.net/?p=958923
المناطق - واس

انطلقت اليوم بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مناورات التمرين العسكري المشترك ( علم الصحراء 2021) بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى الدولة المضيفة.
وتشارك القوات الجوية السعودية بطائرات مقاتلة من طراز (ف -15 سي / إي) بكامل أطقمها الجوية والفنية.
وأوضح قائد مجموعة القوات الجويه السعودية المشاركه في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي أن التمرين يعد من التمارين المهمة نظير عدد الدول المشاركة والتقنيات العسكرية المستخدمة، ونوعية الطائرات الجوية المشاركة، حيث يعود ذلك بالنفع على المشاركين بالتمرين والرفع من كفاءتهم القتالية.
وبين الحربي أن القوات السعودية المشاركة في التمرين نفذت عدداً من التكتيكات الجوية ضمن خطة العمليات للتمرين التي خُطط لها مسبقاً، لافتاً النظر إلى أن التمرين يأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقاً من القوات الجوية الملكية السعودية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية، والتي من شأنها دعم الجاهزية القتالية للقوات الجوية.
من جانبه قال الرائد مهندس صالح بن أحمد الشهري أن الأطقم الفنيه تعمل على تجهيز وصيانة وتسليح منظومة (ف -15 سي / إي) متّبعين أعلى معايير الجودة والسلامة مما يضمن تأدية الأطقم الجوية مهامها العملياتية على أكمل وجه.
وأضاف الرائد الطيار سعود بن فيصل التميمي أن هذا التمرين يتم تنفيذه على ثلاث مراحل تشمل تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات الجوية المضادة دفاعية وهجومية وفق سيناريوهات حرب تحاكي ‏التهديد الحالي والمستقبلي.
الجدير بالذكر أن التمرين يستمر حتى الـ 12 من شهر شعبان.

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