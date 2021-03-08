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محليات

ملك الأردن يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه

ملك الأردن يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
http://almnatiq.net/?p=958932
المناطق - واس

وصل إلى الرياض اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.
وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

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