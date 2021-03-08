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ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون في مختلف المجالات

ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون في مختلف المجالات
http://almnatiq.net/?p=958939
المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم، اجتماعًا مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.
فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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