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رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة

رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=958942
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين.

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