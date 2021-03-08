وصل فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين.
رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة
وصل فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.
التعليقات (٠) اضف تعليق