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ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض

ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض
http://almnatiq.net/?p=958945
المناطق - واس

وصل إلى الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.
كما كان في الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان.

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