الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن القيام بتصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في المؤتمر الصحفي اليومي استمرار الإدارة الأمريكية في التعاون الوثيق مع المسؤولين في المملكة لبحث سبل دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات.