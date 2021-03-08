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الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام

الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام
http://almnatiq.net/?p=958962

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء الهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن القيام بتصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في المؤتمر الصحفي اليومي استمرار الإدارة الأمريكية في التعاون الوثيق مع المسؤولين في المملكة لبحث سبل دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات.

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