احدث الأخبار

“التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام
أبرز المواد
 العثيمين يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا وطائرة مفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض
أبرز المواد
 8 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير
منطقة عسير
 الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين
أبرز المواد
 ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة
محليات
 ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون في مختلف المجالات
أبرز المواد
 مساعد رئيس مجلس الشورى: القيادة مؤمنة بأهمية استثمار طاقات المجتمع لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالمملكة
أبرز المواد
 ملك الأردن يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
منوعات
 “الأمن البيئي” يعلن نتائج القبول لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لقواته
أبرز المواد
“التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر

“التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر

أبرز المواد
الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام

الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام

أبرز المواد
العثيمين يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا وطائرة مفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة

العثيمين يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا وطائرة مفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة

أبرز المواد
رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض

رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض

أبرز المواد

“التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر

“التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر
http://almnatiq.net/?p=958965
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة التجارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادرة بقرار من معالي وزير التجارة تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.

كما تبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين لتحفيزهم.

وأكدت “التجارة” أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر.

وبينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر توحد جهود الجهات الحكومية لمكافحة التستر من خلال عدة جهات إلى جانب وزارة التجارة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام

الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام
العثيمين يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا وطائرة مفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة

العثيمين يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا وطائرة مفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة
رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض

رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*