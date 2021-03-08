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تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

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تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=958968
المناطق - الرياض

استقبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ في مكتبه بمقر الهيئة العامة للترفيه اليوم (الإثنين)، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ.

وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بالوفد الأمريكي، مؤكداً عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، ومن بينها مجال الترفيه، وأشار معاليه إلى قوة ومتانة العلاقات السعودية – الأميركية الاقتصادية، وحجم الاستثمارات الأميركية الكبيرة في المملكة، وأهمية تعزيزها وتطويرها من خلال قطاع الترفيه.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في قطاع الترفيه، حيث أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية قطاع الترفيه في المملكة ودوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، داعيا الشركات الأميركية المتخصصة في القطاع إلى الاستثمار والتعاون مع نظيراتها في المملكة لإثراء المحتوى الترفيهي ودعمه.

وفي السياق ذاته أشادت السيدة مارتينا بأهمية ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في المجالات كافة وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وأهمية قطاع الترفيه والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة العربية السعودية.

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