احدث الأخبار

رئيس هيئة الترفيه يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الاستثمارية
أبرز المواد
 توجيهات صحية أمريكية: هذا ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح كورونا
أبرز المواد
 المرأة السعودية تثبت حضورها المتميز في المنظمات الدولية والمؤسسات الطبية والتعليمية الأمريكية
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
محليات
 “التجارة”: صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر يعزز من إجراءات الضبط والتبليغ ويضيق منابع التستر
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تؤكد أن تصعيد الهجمات ضد المملكة يجسّد عدم جديّة مرتكبيها بشأن السلام
أبرز المواد
 العثيمين يدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخا باليستيا وطائرة مفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض
أبرز المواد
 8 ملايين لمكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير
منطقة عسير
 الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين
أبرز المواد
 ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة
محليات
رئيس هيئة الترفيه يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الاستثمارية

رئيس هيئة الترفيه يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الاستثمارية

أبرز المواد
توجيهات صحية أمريكية: هذا ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح كورونا

توجيهات صحية أمريكية: هذا ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح كورونا

أبرز المواد
المرأة السعودية تثبت حضورها المتميز في المنظمات الدولية والمؤسسات الطبية والتعليمية الأمريكية

المرأة السعودية تثبت حضورها المتميز في المنظمات الدولية والمؤسسات الطبية والتعليمية الأمريكية

أبرز المواد
تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

محليات

رئيس هيئة الترفيه يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الاستثمارية

رئيس هيئة الترفيه يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=958979
المناطق - واس

اجتمع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ اليوم في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض, بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الوطنية الاستثمارية وعدد من المستثمرين في القطاع الترفيهي بالمملكة، لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع في المملكة، والحلول التمويلية التي يمكن توفيرها للمستثمرين والشركات العاملة فيه.
وأكد آل الشيخ أهمية قطاع الترفيه ومكانته كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أثره في رفع مستوى جودة الحياة، وتوليد الفرص الوظيفية للمواطنين، والارتقاء بمكانة المملكة كوجهة ترفيهية مفضلة على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية،التي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق رؤية 2030.
وأشار معاليه خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع الترفيه، داعياً البنوك السعودية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص عبر تطوير وابتكار مبادرات وبرامج تمويلية متكاملة؛ لدعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع بما يسهم في تنميته وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية.
ويأتي الاجتماع ضمن دور الهيئة الرئيس في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه كرافد اقتصادي، يسهم في الدفع بالعجلة التنموية والاستثمارية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع؛ للاستفادة من الفرص الترفيهية وصناعة ترفيه مستدام.

روابط ذات صلة

توجيهات صحية أمريكية: هذا ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح كورونا

توجيهات صحية أمريكية: هذا ما يمكنك فعله بعد تلقي لقاح كورونا
المرأة السعودية تثبت حضورها المتميز في المنظمات الدولية والمؤسسات الطبية والتعليمية الأمريكية

المرأة السعودية تثبت حضورها المتميز في المنظمات الدولية والمؤسسات الطبية والتعليمية الأمريكية
تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

تركي آل الشيخ يستقبل القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*