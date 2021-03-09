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النائب العام: تتمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون ودعم كامل من القيادة

النائب العام: تتمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون ودعم كامل من القيادة
http://almnatiq.net/?p=958994
المناطق - الرياض

أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على تمتع المرأة السعودية بكامل الحقوق التي كفلها الشرع والقانون، بدعم من القيادة الرشيدة حفظها الله، التي أولت مكانة المرأة وتمكينها اهتماماً خاصاً، ومنحتها الفرص الكبيرة للمشاركة في دفع عجلة التنمية الوطنية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي جعلت من تمكين المرأة واحداً من أهدافها الرئيسية، وجزءاً لا يتجزأ من التنمية، من خلال الاستثمار في طاقاتها وقدراتها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ما يزيد الناتج القومي المحلي للمملكة، ويسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي وجهها لمنسوبات النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وأثنى فيها على اجتهادهن وتميزهن في الأعمال الموكلة إليهن، مثنياً على الدور الكبير الذي يقمن به في العملية العدلية الجزائية في المملكة، ومشيداً بمشاركتهن الفاعلة في الدور الاجتماعي المناط بهن.

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