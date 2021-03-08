استئناف العمل بمشروع طريق الفرشة – الربوعة بظهران الجنوب

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أكد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” استئناف العمل بمشروع ازدواج ورفع مستوى طريق (الفرشة – الربوعة – الجربة) بظهران الجنوب، جنوب منطقة عسير بمبلغ محدد جرى إعادته للمشروع.

وقال: إن العمل سيكون -بإذن الله- وفق المبلغ المعاد للمشروع لإنهاء أهم أجزاء الطريق ورفع مستوى السلامة فيه حسب أهم المواقع ضمن المشروع.