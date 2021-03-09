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بنك التنمية الاجتماعية يقدم 13 مليار ريال للمساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية والتنموية

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بنك التنمية الاجتماعية يقدم 13 مليار ريال للمساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية والتنموية

بنك التنمية الاجتماعية يقدم 13 مليار ريال للمساهمة في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية والتنموية
http://almnatiq.net/?p=959001
المناطق - الرياض

احتفى بنك التنمية الاجتماعية بيوم المرأة العالمي، وهو يوم مخصص لتكريم إنجازات النساء عبر التاريخ، واستعراض ما ساهمن به من نجاحات في جميع المجالات.
وأكد البنك أنه يولي المرأة اهتمامه الكبير، الذي ينبثق من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة وما تقوم به من مبادرات لزيادة إسهامات المرأة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على العمل فضلاً عن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاعات.
وبهذه المناسبة، استعرض البنك الدور الذي يلعبه في دعم المرأة السعودية من خلال ما يقدمه من برامج وخدمات ومبادرات مالية وغير مالية بهدف تحقيق غايات البنك وتوجهاته في برامج الحماية الاجتماعية والاكتفاء والإنتاج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق الشمول المالي والاجتماعي.
وقدم البنك الدعم والتمكين للمرأة السعودية عبر عدداً من البرامج والخدمات، حيث فاق تمويل البنك للسيدات 13 مليار ريال، لأكثر من 300 ألف سيدة، تلك الأرقام التي حققها البنك في دعم المرأة أسهمت في نمو عدد المستفيدات 400% خلال ثلاثة أعوام الماضية، ليواصل البنك تحقيق النجاحات والإنجازات في مجال تعزيز دورها التنموي.
ولم يقتصر دعم البنك للمرأة على التمويل والإقراض بل شمل تقديم الخدمات غير المالية كخدمات الاحتضان والتدريب وبناء القدرات، من خلال إدارة التمكين والتنمية وحاضنات الأعمال والمنتجات ومركز دلني للأعمال وكذلك بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة، ليبلغ عدد المستفيدات من هذه البرامج 60 ألف مستفيدة في جميع مناطق المملكة.
وتأتي هذه الجهود في ظل تقديم الدعم والتمكين للمرأة واستثمار قدراتها وفقاً لرؤية المملكة 2030.

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