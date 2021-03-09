الأخضر تحت ٢٠ عاما يواصل تدريباته في القصيم

المناطق - الرياض

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، أمس، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة القصيم، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى “الأخضر” حصته التدريبية على ملعب نادي التعاون، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويواصل الأخضر غدًا الثلاثاء تدريباته بحصة مسائية عند الرابعة، على ملعب نادي التعاون.

الجدير بالذكر، أن هذا التجمّع يعد الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.