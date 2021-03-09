الأردن يعلن عزمه تمديد حظر التجول بسبب تفشي كورونا

المناطق - وكالات

تعتزم الحكومة الأردنية فرض قيود جديدة، منها تمديد حظر التجول الليلي وإغلاق بعض الشركات، بعد أن اقتربت من تسجيل حصيلة قياسية لحالات الإصابة بفايروس كورونا في يوم واحد بسبب سلالة من الفايروس أشد عدوى.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 7413 إصابة جديدة و52 وفاة، أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، إلى 435130، والوفيات إلى 4987.

ورصدت العاصمة عمَّان، حيث يعيش نحو 4 ملايين نسمة، 3929 إصابة، وهو أعلى عدد يومي حتى الآن.

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات إغلاق العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية لتخفيف الضغط وسط ارتفاع سريع في معدلات الإشغال.