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أمريكا تُسجل تراجعًا في إصابات كورونا بنسبة 12%

أمريكا تُسجل تراجعًا في إصابات كورونا بنسبة 12%
http://almnatiq.net/?p=959061
المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة تراجعا نسبته 12% في إصابات كورونا الأسبوع الماضي، في حين تسارعت وتيرة التطعيمات إلى عدد جرعات قياسي بلغ 2.2 مليون يوميا، بحسب وكالة “رويترز”.

وانخفضت الإصابات الجديدة للأسبوع الثامن على التوالي، متراجعة إلى متوسط 60 ألف حالة جديدة يوميا في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس.

وهبطت كذلك الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بواقع 18 في المائة الأسبوع الماضي إلى 11800، في أدنى رقم منذ أواخر نوفمبر، لتبلغ متوسط 1686 يوميا.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن 18% من الأمريكيين تلقوا حتى أمس الأحد جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا وتسعة في المئة جرعتين.

وأعطت الولايات المتحدة ما متوسطه 2.2 مليون جرعة يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعا من 1.6 مليون في الأسبوع السابق.

ويشير إحصاء لوكالة “رويترز” إلى أن متوسط عدد مصابي كوفيد-19 في المستشفيات الأمريكية انخفض 16% إلى 44 ألفا الأسبوع الماضي، في أقل عدد منذ أواخر أكتوبر.

وتوفي إجمالا 525 ألفا جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة أو واحد من كل 621 من السكان.

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