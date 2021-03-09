فيديو.. محافظ “المياه والكهرباء”: العدادات الذكية ستكون أكثر دقة في 2021

المناطق - الرياض

بين محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، أن العدادات الذكية سيطرأ على عملها تغيير، لتصبح أكثر دقة خلال عام 2021، وذلك رداً على شكاوى المستهلكين العديدة منها.

وأوضح آل إبراهيم خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أن المواطن من حقه أن يقلق من العدادات الذكية لأنه يدفع مقابلاً من جيبه، ومن واجب الهيئة كذلك أن تحفظ له حقوقه.

وأبرز أن الذي يمنع تقديم العدادات الذكية دقة في القراءة هو التدخل البشري، مبيناً أن هذا الأمر سينتهي قريباً، وستعمل العدادات دون تدخل بشري، ما سيجعلها أكثر دقة وموثوقية في القراءة.

وبيّن أن العداد الذكي سيقوم مستقبلاً بإرسال الإشارة للمركز الرئيسي دون تدخل بشري وتُحرر الفاتورة تلقائياً، وسيكون الربط بين العداد والمركز آليًا وبشكل مباشر، مشيراً إلى أن ذلك سيبدأ في منتصف شهر سبتمبر المقبل.