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“السديس” يطلق مبادرة للارتقاء بكوادر الحرم النسائية تزامنًا مع “العالمي للمرأة”

“السديس” يطلق مبادرة للارتقاء بكوادر الحرم النسائية تزامنًا مع “العالمي للمرأة”
http://almnatiq.net/?p=959095
المناطق - الرياض

‏أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عن إطلاقه مبادرة برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال السديس: “‏تقديراً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأهمية الكادر النسائي في تقديم الخدمات بالحرمين الشريفين، تم إطلاق مبادرة (برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي)، الذي من شأنه إعداد وتهيئة المتدربات ليكنّ على قدرٍ من الخبرة والدراية الإدارية، وبما يكسبهن الكفاءة على تنفيذ الأعمال، ووضع خطط العمل، والارتقاء بدور الشق النسائي في المسجد الحرام، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-‏ سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد”.

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