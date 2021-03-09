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جمعية نساء المستقبل تطلق مبادرة “نفخرُ بك” تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

جمعية نساء المستقبل تطلق مبادرة “نفخرُ بك” تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة
http://almnatiq.net/?p=959105
المناطق- الرياض:

 برعاية الدكتورة غريبة الطويهر، تنظم جمعية نساء المستقبل بالشراكة مع نادي نجد الرياضي وجمعية المساندة الاجتماعية “مؤازرة”، مبادرة “نفخرُ بك” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمدينة الرياض.

 وتأتي هذه المبادرة كنوع من التقدير لكافة السيدات على أرض الوطن الغالي، وشمل توزيع الورود ٢٠٠٠ سيدة بمدينة الرياض مع بطاقات تهنئة وتحفيز تقديراً لهم.

وقدمت الطويهر شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين باسمها ونيابةً عن أعضاء الجمعية على ما تحظي به المرأة في المملكة العربية السعودية من تقدير وتمكين شمل كافة الأصعدة، مؤكدة أن جهود الجمعية تأتي على هذا النهج ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية على الفرد، ويسعى القائمون على “نساء المستقبل” لتمكين المرأة، والوصول لأكبر عدد من السيدات على أرض هذا الوطن الغالي.

وفي السياق نفسه قالت مؤسس نادي نجد الرياضي الأستاذة نجود الزهراني، إن هذه المبادرة تأتي في وقت المرأة بحاجة فيه للتقدير والتحفيز عن سابق الأوقات لإعطائهم الأهمية وحثهم على الإبداع والتميز ومواصلة التألق وأن تكون المرأة السعودية قائدة في بيتها ومجتمعها وعملها مقدمةً شكرها للجهات المشاركة والأعضاء المنفذين.

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