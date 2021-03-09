احدث الأخبار

تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد
أبرز المواد
 جمعية نساء المستقبل تطلق مبادرة “نفخرُ بك” تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة
أبرز المواد
 وزير الحج: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تعكس حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “المواصفات” تحذر من شراء التوصيلات الكهربائية قبل التأكد من علامة الجودة
أبرز المواد
 وزير التجارة: العلاقات مع ماليزيا تشهد تطورًا ونتطلع لريادة الأعمال
أبرز المواد
 “الصحة” تطلق خدمة الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم.. وهذه هي الأعراض
أبرز المواد
 “السديس” يطلق مبادرة للارتقاء بكوادر الحرم النسائية تزامنًا مع “العالمي للمرأة”
أبرز المواد
 توقيف 17 مخالفًا بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع
أبرز المواد
 بشرى سارة من أمريكا للراغبين بدخول البلاد المرفوضين في عهد ترامب
أبرز المواد
 فيديو.. محافظ “المياه والكهرباء”: العدادات الذكية ستكون أكثر دقة في 2021
أبرز المواد
 أمير الباحة يطلق لقاء التنمية المستدامة
أبرز المواد
تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

أبرز المواد
“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد

“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد

أبرز المواد
جمعية نساء المستقبل تطلق مبادرة “نفخرُ بك” تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

جمعية نساء المستقبل تطلق مبادرة “نفخرُ بك” تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

أبرز المواد
وزير الحج: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تعكس حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

وزير الحج: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تعكس حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد

وزير التجارة: العلاقات مع ماليزيا تشهد تطورًا ونتطلع لريادة الأعمال

وزير التجارة: العلاقات مع ماليزيا تشهد تطورًا ونتطلع لريادة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=959106
المناطق - واس

أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا، شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية؛ نتيجة حرص البلدين على عقد شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن ثقته في مساهمة زيارة دولة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 67 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ13 ضمن الدول المصدرة إلى ماليزيا.

وأوضح الدكتور القصبي أن المملكة حريصة على جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية 2030، وقال ” إن القطاع الخاص له دور مهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو المزيد من التطوير والنمو من خلال تعزيز التواصل وتبادل الزيارات “، مؤكدًا حرص الجانبين السعودي والماليزي على تطوير ريادة الأعمال، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني التقنية وتعزيز الابتكار؛ انطلاقًا من رؤية البلدين الطموحة للمستقبل.

وبين معالي وزير التجارة أن تسهيل الإجراءات لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية، ولاسيما “التمور والمنتجات والأغذية (الحلال)” للسوق الماليزي ومنها لأسواق دول شرق آسيا، خطوة مهمة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

يذكر أن المشاريع الاستثمارية الماليزية المباشرة في المملكة بلغت 38 مشروعًا في قطاعات خدمية وصناعية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من 1.7 مليار ريال.

روابط ذات صلة

تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد

“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد
جمعية نساء المستقبل تطلق مبادرة “نفخرُ بك” تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

جمعية نساء المستقبل تطلق مبادرة “نفخرُ بك” تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*