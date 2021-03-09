“المواصفات” تحذر من شراء التوصيلات الكهربائية قبل التأكد من علامة الجودة

المناطق - الرياض

دعت هيئة المواصفات السعودية، المستهلكين، إلى التأكد من وجود علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لأن حياتك أغلى.. ابحث عن علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية قبل شرائها.

وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق، حملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنّعين والمستوردين والتجار، على ضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات، التي سبق الإعلان رسمياً عنها.