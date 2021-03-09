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وزير الحج: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تعكس حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

وزير الحج: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تعكس حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

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وزير الحج: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تعكس حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن

وزير الحج: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تعكس حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=959116
المناطق - واس

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، حرصاً منه – أيده الله – على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة ” إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، تأتي تجسيدًا لحرص القيادة – رعاها الله – على رفع أداء المؤسسات العاملة في القطاع إثر جائحة كورونا، مما يسهم في استدامتها والرقي بمستواها الاقتصادي والمالي لخدمة ضيوف الرحمن”.

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