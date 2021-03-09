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“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد

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“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد

“الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد
http://almnatiq.net/?p=959120
المناطق - واس

ضبطت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 1,007 مخالفات للأنظمة الضريبية، خلال تنفيذها لـ 6,835 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات والتجارية الأسبوع الماضي في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، حيث تم ضبط هذه المخالفات في عدد من القطاعات، أبرزها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والخدمات الصحية.

وبيّنت “الزكاة والدخل” أن جزءاً كبيراً من المخالفات التي تم ضبطها كان بفضل البلاغات الواردة إليها من قبل المستهلكين عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 215 بلاغاً في ذات الفترة.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل أن هذه الزيارات تأتي في سياق دورها في تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وتُجدِّد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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