تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

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أكدت وزارة الصحة أهمية الرضاعة الطبيعية للمرضع والرضيع ودورها في وقاية الطفل -بإذن الله – من الأمراض والعدوى، وتساعد على النمو الجيد.



وأبانت “الصحة” عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة”، أن الرضاعة الطبيعة لها فوائد من حيث تأمين العناصر الغذائية اللازمة، وتقوي مناعة الطفل، كما أن حليب الأم سهل الهضم بعكس الحليب الصناعي، ويقلل الإصابة بالمغص والإسهال والإصابة بالسمنة والسكري ويقلل الإصابة بحساسية الحليب والإكزيما.



وأضافت أن الرضاعة الطبيعية للأم تقوي الترابط بين الأم والرضيع وتساعد على منع النزيف بعد الولادة كما تساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي، كما أن الرضاعة الطبيعية مانع طبيعي للحمل ويقلل الإصابة بالسكري وسرطان الثدي والمبيض.



وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.