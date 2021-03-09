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المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون
http://almnatiq.net/?p=959151

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم، تدريباته بحصة مسائية في تمام الساعة الرابعة، على ملعب نادي التعاون، في التجمّع الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
وكان المنتخب السعودي واصل حصته التدريبية مساء أمس على ذات الملعب، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين لتمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

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