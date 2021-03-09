انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات

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تنطلق غداً منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخمس مباريات.

ويفتتح الباطن والفتح منافسات الجولة عندما يلتقيان عند الـ 3:50 عصرًا على ملعب نادي الباطن، ويحل فريق الباطن في المركز 10 بسلم الترتيب بـ 28 نقطة، بينما يحل الفتح بالمركز 14 بـ 25 نقطة.

ويجمع اللقاء الثاني القادسية صاحب المركز الـ 8 بـ 30 نقطة بضيفه العين متذيل الترتيب بـ 16 نقطة، وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) عند الساعة 6:25 مساءً .

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يلاقي التعاون نظيره أبها عن الساعة 6:50 مساءً ويحل التعاون المركز الـ 5 بـ 32 نقطة، في المقابل يحتل أبها المركز الـ 11 بـ 28 نقطة.

ويلاقي الفيصلي نظيره الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 8:15 مساءً، ويملك الفيصلي 30 نقطة في المركز الـ 9، ويدخل الرائد اللقاء وفي رصيده 25 نقطة في المركز الـ 13.

وفي قمة مواجهات الغد يستضيف الاتحاد نظيره الشباب، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في لقاء مهم لكلا الطرفين، حيث يملك الاتحاد في رصيده 38 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الشباب ترتيب الدوري بـ 45 نقطة، ويتطلع الاتحاد لتقليص الفرق النطقي بينه وبين المتصدر وصاحب المركز الثاني، فيما يأمل الشباب للمحافظة على مركزه في صدارة الترتيب.