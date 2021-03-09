احدث الأخبار

انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون
أبرز المواد
 ملك الأردن يغادر الرياض
أبرز المواد
 وزير الخارجية الماليزي: نتطلع إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم
أبرز المواد
 روسيا تسجل 9445 إصابة جديدة بكورونا
دولي
 “أحياها” والمصدرين الصناعيين” تطلقان مبادرة قائدات التصدير
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة: الموافقة على مبادرات تحفيزية لمنشآت القطاع تجسد حرص القيادة على رفع الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: العلاقات السعودية الماليزية تجمعها وحدة العقيدة والمصالح المشتركة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تطلق مبادرة “احترزنا” للتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا
أبرز المواد
 دراسة جديدة: ضبط الساعة البيولوجية مفتاح صحة الكائنات
أبرز المواد
 تعرفي على فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: ضبط أكثر من 1000 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد
أبرز المواد
انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات

انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات

أبرز المواد
المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون

أبرز المواد
ملك الأردن يغادر الرياض

ملك الأردن يغادر الرياض

أبرز المواد
وزير الخارجية الماليزي: نتطلع إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم

وزير الخارجية الماليزي: نتطلع إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم

أبرز المواد

انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات

انطلاق الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غداً بـ 5 مباريات
http://almnatiq.net/?p=959152
المناطق - الرياض

تنطلق غداً منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخمس مباريات.
ويفتتح الباطن والفتح منافسات الجولة عندما يلتقيان عند الـ 3:50 عصرًا على ملعب نادي الباطن، ويحل فريق الباطن في المركز 10 بسلم الترتيب بـ 28 نقطة، بينما يحل الفتح بالمركز 14 بـ 25 نقطة.
ويجمع اللقاء الثاني القادسية صاحب المركز الـ 8 بـ 30 نقطة بضيفه العين متذيل الترتيب بـ 16 نقطة، وذلك على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) عند الساعة 6:25 مساءً .
وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يلاقي التعاون نظيره أبها عن الساعة 6:50 مساءً ويحل التعاون المركز الـ 5 بـ 32 نقطة، في المقابل يحتل أبها المركز الـ 11 بـ 28 نقطة.
ويلاقي الفيصلي نظيره الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة 8:15 مساءً، ويملك الفيصلي 30 نقطة في المركز الـ 9، ويدخل الرائد اللقاء وفي رصيده 25 نقطة في المركز الـ 13.
وفي قمة مواجهات الغد يستضيف الاتحاد نظيره الشباب، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في لقاء مهم لكلا الطرفين، حيث يملك الاتحاد في رصيده 38 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر الشباب ترتيب الدوري بـ 45 نقطة، ويتطلع الاتحاد لتقليص الفرق النطقي بينه وبين المتصدر وصاحب المركز الثاني، فيما يأمل الشباب للمحافظة على مركزه في صدارة الترتيب.

روابط ذات صلة

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يواصل تدريباته على ملعب التعاون
ملك الأردن يغادر الرياض

ملك الأردن يغادر الرياض
وزير الخارجية الماليزي: نتطلع إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم

وزير الخارجية الماليزي: نتطلع إلى تأسيس مجلس تنسيق سعودي ماليزي لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*